Започна ремонтът и възстановяването на спортното игрище на ул. „Стара планина“

    През първите пролетни дни, които позволяват строителна работа, започна ремонтът и възстановяването на спортното игрище на ул. „Стара планина“ в Хасково. Първите дейности, заложени в проекта, са демонтаж на компрометираната ограда и на баскетболните кошове, премахване на старата бетонна и асфалтова настилка, съобщиха от Община Хасково.

    На терена, който с години пустееше, предстои да бъдат изградени нови спортни площадки за футбол и баскетбол. Те ще бъдат обезопасени с ограда с мрежа, ще се монтират баскетболни кошове и врати за футбол. Парковото пространство ще се запази със съществуващите фитнес зони на открито.

    Ремонтът на спортното игрище на ул. „Стара планина“ е поредният обект, който Община Хасково изпълнява със собствени средства, за благоустрояване на квартални пространства. Стойността на ремонтните и възстановителни дейности е 331 852,60 лева без ДДС.

    Източник: Haskovo.NET

