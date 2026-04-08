От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Откриха над 100 000 недекларирани евро в тайник на тир

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Недекларирани 101 900 евро задържаха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната, съобщиха от Агенция „Митници“.

    На 04.04.2026 г., час и половина след полунощ, на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът –турски гражданин, представил редовни документи за превозваната стока от Германия през България за Турция. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия, в шофьорската кабина във въздуховода на арматурното табло, митническите служители откриват еврови банкноти в купюри от 200, 100, 50 и 20 евро с обща стойност 101 900 евро.

    По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора прокуратурата в Свиленград. На шофьора с инициали Т.А., на 27 г., е повдигнато обвинение за престъпление по чл.251, ал.1 от Наказателния кодекс и му е наложена мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 10 000 евро.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.