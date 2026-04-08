Дървена къщичка се катурна от камион при удар в дърво

Дървена къщичка се катурна при транспорт на булевард „Васил Левски“ в Хасково. Инцидентът стана около 11 часа днес.

Дървената къщичка е бил транспортирана с камион, управляван от мъж. Конструкцията е била натоварена от базара до Областна администрация в центъра на Хасково и водачът я транспортирал към база на „Екопрогрес“, намираща се след Централния гробищен парк.

По пътя обаче къщичката се закачила в клоните на крайпътно дърво и се е катурнала на асфалта. При инцидента няма пострадали хора.

Движението в района беше временно затруднено.