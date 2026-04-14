CareerUP в Хасково: Първи стъпки към успешното професионално бъдеще на 16 април

Експерти помагат на ученици от 9-и до 12-и клас да открият професионалния си път в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ от 12:00 ч.

16 март 2026 г., Хасково. Гимназиалният етап е периодът, в който всеки ученик е изправен пред един от най-важните избори – как да превърне личните си таланти в устойчива професия. За да предложи конкретни решения и подкрепа в този процес, иновативният формат CareerUP гостува в Хасково. Инициативата на Lidl и Фондация на бизнеса за образованието предоставя на младежите и техните родители инструменти за планиране на кариерния път с увереност и дългосрочна визия.

На 16 април (четвъртък) от 12:00 ч. аулата на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ ще се превърне в пространство за кариерно консултиране. Екип от специалисти ще работи директно с гимназистите, за да им помогне да дефинират своя потенциал и да разберат кои са професиите, които най-точно отговарят на техния профил и интереси.

Акценти в програмата на CareerUP:

Форматът е разработен така, че да избягва теоретичните лекции и да залага на практически опит:

Персонални консултации: Блиц срещи с кариерни ментори за разпознаване на индивидуалните силни страни.

Дигитално ориентиране: Чрез интерактивни тестове в платформата Profesii.info учениците ще получат анализ на съвместимостта си с различните професионални роли.

Пазарът на труда „от първо лице“: Информация за професиите на бъдещето и уменията, които бизнесът ще търси в следващите години.

Ролята на семейството: Специален панел с практически насоки за родителите – как да бъдат ефективен партньор на децата си в избора на образование, без да налагат готови решения.

Достъп до инициативата

Участието в CareerUP е напълно безплатно, но е препоръчително да се направи регистрация тук: jobs.lidl.bg/career-up.

За Лидл България

Lidl е най-голямата верига магазини за хранителни стоки в Европа. Част e от немската Schwarz Gruppe и присъства в 31 държави. В България Lidl стартира своята дейност през 2010 г. Днес компанията има 143 магазина в 62 населени места и над 4200 служители. Предимствата на специфичния бизнес модел, широката гама продукти с оптимално съотношение качество-цена и въвеждането на редица иновативни практики и модели наложиха Lidl в България като смарт дискаунтър, предлагащ високо качество на добра цена, и компания, която подхожда честно, отговорно, с мисъл и грижа за своите клиенти, служители и партньори.