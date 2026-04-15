Засилени проверки за пожарна безопасност в зала „Дружба“ преди вота в Хасково

    Броени дни преди парламентарните избори, служители на противопожарната служба в Хасково извършиха цялостна инспекция на зала „Дружба“. Тази сутрин пред спортния комплекс бяха позиционирани три специализирани автомобила, като проверката бе ръководена лично от директора на службата старши комисар Митко Чакалов.

    Докато траеше обследването, временно улица „Добруджа“ беше временно затворена за преминаване на автомобили. 

    Зала „Дружба“ е ключов обект в изборния процес – там се помещава Районната избирателна комисия (РИК) и именно там на 19 април ще бъдат предавани изборните книжа от целия регион.

    Непосредствено след проверките на огнеборците, днес ще започне и техническото оборудване на залата. Екипи на „Информационно обслужване“ трябва да монтират необходимата техника, а пространството ще се организира с работни места за представителите на РИК и секционните избирателни комисии (СИК).

    Програмата за деня предвижда и обучение за членовете на СИК, което ще започне в 17:30 часа. Председателят на РИК–Хасково Добромир Якимов поясни, че в рамките на срещата експерти от пожарната ще дадат кратки указания за правилата за безопасност, които трябва да се спазват във всички секции в областта.

    Традиционно пожарната служба оказва съдействие с разяснения, които са от важно значение за спокойното протичане на изборния ден, отбеляза Якимов.

    За да се осигури подслон за представителите на СИК при евентуален валеж при предаването на протоколите в неделя вечер, утре пред централния вход на залата ще бъдат разпънати две палатки. Те ще служат като буферна зона за хората, изчакващи своя ред след приключване на гласуването.

    Източник: Haskovo.NET

