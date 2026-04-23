Политическата карта на Хасково: 5 мандата за „Прогресивна България“ и по един за ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС

Централната избирателна комисия официално оповести окончателните резултати от парламентарните избори, проведени на 19 април, с което стана ясно точното разпределение в 29 МИР – Хасково.

Изненадата в региона е категоричната доминация на „Прогресивна България“, които успяха да завоюват цели 5 мандата. Останалите три места в осемчленната квота на областта се разпределят поравно между ГЕРБ-СДС, коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ и ДПС, докато партия „Възраждане“ този път остава без представителство от Хасковския район.

Списъкът на новите народни представители от „Прогресивна България“ включва Димитър Стоянов, Радослав Вълчев, Светлана Митошева, Десислава Костова и Надежда Колева – Стойчева. ГЕРБ-СДС отново залага на Делян Добрев, а ПП-ДБ ще бъде представена от Асен Василев. При ДПС се стигна до персонална рокада, след като избраният Мехмед Атаман освобождава мястото си на втория в листата Станислав Анастасов. Предстои обаче окончателното решение на Делян Добрев и Асен Василев, които са избрани в два района, като Василев вече даде заявка, че поради коалиционни съображения най-вероятно ще предпочете да влезе в парламента именно като депутат от родния си град Хасково. Добрев също трябва да реши дали да влезе оттук или от София.

Въпреки че официално мандатите за региона са осем, Хасковска област ще разполага с изключително силно лоби от общо 11 народни представители в следващото Народно събрание. Това стана факт, след като още трима политици с местни корени или свързани с региона бяха избрани от други избирателни райони. „Прогресивна България“ добавя Здравко Марков, избран от София-област, и д-р Владимир Гончев, който спечели доверието на гласоподавателите в Бургас. Към тях се присъединява и Катя Панева от ПП-ДБ, която влиза в парламента като народен представител от София, с което общата бройка на депутатите, свързани с Хасково, достига по-голямо ниво.