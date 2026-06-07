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Хасковлия сигнализира за опасно хлътнали шахти край реката

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    Жител на Хасково сигнализира за опасно пропаднали отводнителни шахти на булевард „България“, в участъка край реката до неработещото училище „Алеко Константинов“. По думите му съоръженията са останали значително под нивото на асфалта, който през годините е бил полаган на пластове. На място две от шахтите се намират приблизително с десет сантиметра под уличната настилка.

    Мъжът разказва, че преди време преминал с автомобила си през участъка, без да предполага за образувалите се дупки, и нанесъл сериозни щети по ходовата част на колата. Според него металните капаци трябва да бъдат повдигнати и изравнени с асфалта, за да се предотвратят бъдещи инциденти.

    Отводнителните съоръжения с кръгли капаци се стопанисват от ВиК–Хасково. От дружеството съобщиха, че ще извършат оглед на място и при необходимост ще предприемат действия за отстраняване на проблема.

    Източник: Haskovo.NET

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