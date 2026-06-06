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„Валеро груп“ купи хотела на фамилията на Георги Иванов

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    Хотелиерският бранш в Хасково се намира в период на стабилен възход, подкрепен от разрастването на туристическия сектор в областния град. Ясно доказателство за тази тенденция е откриването на нов четиризвезден хотел в идеалния център. Раздвижването в сектора започна още през лятото на 2024 г., когато отвори врати тризвезден хотел до кръстовището на булевардите „България“ и „Васил Левски“ (край бившата Захарна фабрика), а две години по-рано, през 2022 г., в близост започна работа друг модерен обект.

    Сериозна промяна се наблюдава и на пазара на съществуващите активи. Обект на засилен обществен интерес е смяната на собствеността на популярния тризвезден хотел на бул. „Освобождение“, който доскоро бе притежание на фамилията на четиримандатния кмет на Хасково Георги Иванов. Обектът е традиционна спирка не само за български гости, но и за транзитно преминаващи чуждестранни туристи, основно от Румъния, пътуващи към Гърция.

    Според данните в Търговския регистър, допреди два месеца имотът е бил собственост на фирма „БЕТА-П“, управлявана от Павел Иванов и Даниела Захариева (син и съпруга на Георги Иванов). Дружеството, регистрирано през 2008 г., наскоро бе преобразувано от ООД в ЕООД, а на 9 април 2026 г. е продадено на хасковската компания „Валеро груп“.

    Новият собственик на капитала е местният предприемач Иван Налбантов. Той управлява дружеството съвместно с адвокат Димитър Вълчанов – бивш областен управител на Хасково, бивш директор на НАП-Хасково и бивш член на Управителния съвет на ЕСО АД. Справка в публичните регистри показва, че Иван Налбантов има бизнес интереси в различни сфери, сред които ресторантьорство (семейното кафе „Болеро“ в кв. „Орфей“) и съдружие в игралния сектор. Адвокат Вълчанов също има участие в няколко търговски дружества.

    Според източници от бранша, новите собственици вече планират трансформация и обновяване на хотелския комплекс.

    Източник: Haskovo.NET

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