Кметът на Хасково Станислав Дечев: Гласувам за управление на държавата, което ще гарантира растеж

Кметът на община Хасково Станислав Дечев гласува в секция в НТС.

„Гласуването е право, което всеки от нас трябва да упражни. Аз гласувах за редовно правителство на България, което да гарантира растеж и ред в държавата. За да продължим с амбициозните проекти за подобряване на нашите градове и села, ние се нуждаем от предвидима държавна власт, с подкрепата на която да изградим нови водопроводи, да санираме жилищни блокове, да модернизираме училищата, болницата, да построим новия Дом за стари хора и всички онези проекти, които хората очакват да видят.

Станислав Дечев беше 130-я избирател от общо 490 имащи право на глас в СИК 34.