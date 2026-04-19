Сигнали за „мъртви души“ в списъците, оказа се че няма как да бъдат заличени, ако са починали след 9 март

    В избирателните списъци и на тези избори присъстват имена на починали хора, въпреки изискванията те да бъдат заличени. Конкретен случай има в секция 36 в ОУ „Христо Смирненски“ в Хасково. Читател на Haskovo.net ни изпрати сигнал, че баща му, който е починал присъства с писъка, въпреки опитите на неговите близки да бъде заличен. В същия списък, според читателя имало и имена на починали съседи.

    „В списъците има имена на починали хора, но тези списъци се актуализират от общините. Хората, които са починали след 9 март 2026 година няма как да бъдат отстранени. Защото предоставените на РИК списъци от общините, са актуализирани към тази дата“, коментира за Haskovo.net председателят на РИК Добромир Якимов. 

    В конкретния случай обаче не става въпрос за техническа невъзможност, защото близкият, за който е подаден сигнала е починал преди 9 години - през 2017 година.

    Източник: Haskovo.NET

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Са
      сандокан
      4 -1
      14:31, 19 апр 2026
      има много починали хора,които са в тези списъци.на един приятел майка му и баща му починаха от корона вирус.майка му 2020,баща му 2021.одеве момчето гласува,гледа в списъка при подписа,че и родителите му са още там.не казал на комисията!виикам му,че трябва да съобщи затова.
    Още новини от Хасково

    Хартията остава „царица" в секциите в НУ „Г. С. Раковски", а камерите – нежелани гости
