Сигнали за „мъртви души“ в списъците, оказа се че няма как да бъдат заличени, ако са починали след 9 март

В избирателните списъци и на тези избори присъстват имена на починали хора, въпреки изискванията те да бъдат заличени. Конкретен случай има в секция 36 в ОУ „Христо Смирненски“ в Хасково. Читател на Haskovo.net ни изпрати сигнал, че баща му, който е починал присъства с писъка, въпреки опитите на неговите близки да бъде заличен. В същия списък, според читателя имало и имена на починали съседи.

„В списъците има имена на починали хора, но тези списъци се актуализират от общините. Хората, които са починали след 9 март 2026 година няма как да бъдат отстранени. Защото предоставените на РИК списъци от общините, са актуализирани към тази дата“, коментира за Haskovo.net председателят на РИК Добромир Якимов.

В конкретния случай обаче не става въпрос за техническа невъзможност, защото близкият, за който е подаден сигнала е починал преди 9 години - през 2017 година.