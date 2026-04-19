До обяд в изборния ден четири секции в Хасковска област преминаха на гласуване изцяло с хартиена бюлетина заради неотстраними проблеми на машините, съобщи председателят на РИК Добромир Якимов. Секциите са от различни общини – СИК 8 и 10 в Свиленград, СИК 31 в Димитровград и 101 в Хасково.
„Проблемните машини или пускат малък отрязък или не пускат никакъв. В тези случаи избирателите трябва да се насочат към гласуване на хартия“, обясни Добромир Якимов.
В няколко случая членовете на секциите били предупредени, че контролите им няма да сработят, защото избирателят се е подписал, че е гласувал, но машината е пуснала бяла разписка и той не е гласувал на хартия. Такива в Хасково са секции 32, 34, 46, 73, 101 и 107.