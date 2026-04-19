От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

18 °C

Хасково пак е шампион по проблеми с машинния вот – 4 машини отказаха, 17 правят системни грешки

Изображение 1 от 7
Покажи в галерия

    До обяд в изборния ден четири секции в Хасковска област преминаха на гласуване изцяло с хартиена бюлетина заради неотстраними проблеми на машините, съобщи председателят на РИК Добромир Якимов. Секциите са от различни общини –  СИК 8 и 10 в Свиленград, СИК 31 в Димитровград и 101 в Хасково.

    Други 17 машини са на ръба да бъдат спрени, защото постоянно създават проблеми и през по-голямата част от времето техниците работят по тях, вместо да се ползват за гласуване.

    „Проблемните машини или пускат малък отрязък или не пускат никакъв. В тези случаи избирателите трябва да се насочат към гласуване на хартия“, обясни Добромир Якимов.

    В няколко случая членовете на секциите били предупредени, че контролите им няма да сработят, защото избирателят се е подписал, че е гласувал, но машината е пуснала бяла разписка и той не е гласувал на хартия. Такива в Хасково са секции 32, 34, 46, 73, 101 и 107.

    Неявилите се членове на СИК са друг сериозен проблем. 30 са извършените замени в началото на изборния ден. В 10 от случаите партиите не са могли да намерят хора и там секциите ще продължат в намален състав от 8 души. Припомняме, че за тези избори по регламент във всяка СИК трябва да има представител на деветте партии с представителство в 51 НС.
     
    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Сигнали за „мъртви души“ в списъците, оказа се че няма как да бъдат заличени, ако са починали след 9 март
    Кметът на Хасково Станислав Дечев: Гласувам за управление на държавата, което ще гарантира растеж
    Над 14% избирателна активност в Хасковско към 11:00 часа
    Без произшествия при старта в изборния ден в Хасково
    Облаци и слънце ще се редуват в изборния ден
    224 310 души с право на глас избират 117 кандидати в 24 листи
    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.