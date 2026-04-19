До обяд в изборния ден четири секции в Хасковска област преминаха на гласуване изцяло с хартиена бюлетина заради неотстраними проблеми на машините, съобщи председателят на РИК Добромир Якимов. Секциите са от различни общини – СИК 8 и 10 в Свиленград, СИК 31 в Димитровград и 101 в Хасково.

Други 17 машини са на ръба да бъдат спрени, защото постоянно създават проблеми и през по-голямата част от времето техниците работят по тях, вместо да се ползват за гласуване. „Проблемните машини или пускат малък отрязък или не пускат никакъв. В тези случаи избирателите трябва да се насочат към гласуване на хартия“, обясни Добромир Якимов.

В няколко случая членовете на секциите били предупредени, че контролите им няма да сработят, защото избирателят се е подписал, че е гласувал, но машината е пуснала бяла разписка и той не е гласувал на хартия. Такива в Хасково са секции 32, 34, 46, 73, 101 и 107.

Неявилите се членове на СИК са друг сериозен проблем. 30 са извършените замени в началото на изборния ден. В 10 от случаите партиите не са могли да намерят хора и там секциите ще продължат в намален състав от 8 души. Припомняме, че за тези избори по регламент във всяка СИК трябва да има представител на деветте партии с представителство в 51 НС.