Облаци и слънце ще се редуват в изборния ден

Облаци и слънце ще се редуват в днешната изборна неделя. Температурите ще бъдат високи – между 6 и 20 градуса, а вятърът ще бъде слаб – най-силните пориви няма да надвишат скорост от 6 км в час.

През първите дни от новата седмица въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места и повече по количество във вторник.

В понеделник вятърът ще е слаб, преди обяд от юг-югоизток, по-късно през деня ще се ориентира от северозапад, във вторник ще се усили. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните в понеделник между 18° и 23°, във вторник с 2-3 градуса по-ниски.