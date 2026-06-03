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Мария Габрова с бронзов медал на „Самарско знаме“

Мария Габрова завоюва още едно отличие в кариерата си. Дни след като спечели шампионската титла в мятането на диск и бронзовия медал в тласкането на гюле на Националния шампионат за девойки под 23 години, хасковлийката завърши на трето място на турнира по лека атлетика „Самарско знаме“. 

В Стара Загора Мария участва в надпреварата при жените. Състезателката на СК „Атлетик“ завоюва бронза в тласкането на гюле с резултат от 10.47 м, което с 39 сантиметра повече от постижението ѝ на изминалото първенство. 

В същата дисциплина съотборничките ѝ Лили Стойчева – Иванова и Стефанина Захариева завършиха съответно на пета и на шеста позиция. Стойчева – Иванова записа резултат от 10.31 м., а Захариева завърши с най-добър опит на 10 м. 

Победата в дисциплината бе за Теодора Петрова от „Тийм Клявков“, която постигна резултат от 11.39 м. Сребърният медал спечели състезателката на „Берое“ Християна Василева. Тя тласна гюлето на 11.25 м. 

Източник: Haskovo.NET

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