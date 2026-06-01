От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

28 °C

Децата в село Конуш празнуваха незабравим 1 юни с много танци и голяма Бяла мечка в читалището

Изображение 1 от 15
Покажи в галерия

    Истински празник, изпълнен с детски глъч, многобройни усмивки и вълнуващи игри, завладя днес хасковското село Конуш по повод Международния ден на детето – 1 юни. Организатор на незабравимото събитие бе Народно читалище „Пробуда – 1925“, което под ръководството на своя председател Мирослав Янков успя да събере и зарадва десетки малчугани. Салонът на местното културно средище се превърна в своеобразна арена на забавлението, където децата имаха възможност да споделят незабравими моменти заедно, да покажат състезателния си дух и да се потопят в магията на празника.  

    В пъстрата програма активно се включиха възпитаниците на местното училище „Св. св. Кирил и Методий“, както и най-малките жители на селото от детската градина в Конуш. Организаторите бяха подготвили разнообразна палитра от забавни игри и предизвикателства, които бързо вдигнаха градуса на настроението. Салонът ехтеше от силни емоции по време на традиционните и обичани надпревари като пукане на балони, оспорвано дърпане на въже и весело замерване с топки. Веднага след динамичните игри децата демонстрираха и своята съобразителност, като се състезаваха в познаване на карти и бързо нареждане на пъзели, показвайки завидни умения и екипен дух.  

    Музикалната програма също предложи по нещо за всеки вкус и обедини поколенията в залата. Малчуганите с огромно удоволствие и енергия танцуваха под ритъма на модерната и изключително популярна сред тях песен „Бангаранга“, а веднага след съвременните ритми, водени от любовта към българските традиции, всички присъстващи се хванаха на кръшно българско хоро. Кулминацията на деня и най-голямата изненада за празнуващите бе появата на огромна, атрактивна Бяла мечка. Прекрасният гост се превърна в абсолютен любимец на всички малчугани, които не спряха ентусиазирано да я прегръщат, да си играят с нея и да си правят десетки паметни снимки, които да им напомнят за този вълшебен 1 юни в село Конуш.

     
    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Бъдещ банкер от ФСГ – Хасково получи престижно отличие в национален конкурс по химия
    Бъдещ банкер от ФСГ – Хасково получи престижно отличие в национален конкурс по химия
    преди 31 минути
    Спорт и добро сърце обединяват хасковлии в „Кенана“ за лечението на Мирослав
    Спорт и добро сърце обединяват хасковлии в „Кенана“ за лечението на Мирослав
    преди 1 час
    Спипаха над 96 000 евро, скрити в две коли на път за Турция
    Спипаха над 96 000 евро, скрити в две коли на път за Турция
    преди 1 час
    Иззеха над 4 кг марихуана, четирима са задържани за наркотици в региона
    Иззеха над 4 кг марихуана, четирима са задържани за наркотици в региона
    преди 2 часа
    15-годишен пострада в катастрофа, арестуваха пиян зад волана
    15-годишен пострада в катастрофа, арестуваха пиян зад волана
    преди 2 часа
    Регионална среща в Пловдив набелязва пътя за развитие на традиционната търговия
    Регионална среща в Пловдив набелязва пътя за развитие на традиционната търговия
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Добри стопани ли сме на нашето тяло, дух и планета?

    Случаен виц

    В Международния ден на детето младежи от хасковска гимназия проследиха пътя на жалбата
    ФСГ – Хасково отвори врати за бъдещи седмокласници

    Говорете с децата, когато ядат, и това, което казвате, ще остане, дори когато вас вече ви няма - индианска поговорка

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Мусака от ориз и зеленчуци
    Мусака от ориз и зеленчуци

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.