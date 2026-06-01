Децата в село Конуш празнуваха незабравим 1 юни с много танци и голяма Бяла мечка в читалището

Истински празник, изпълнен с детски глъч, многобройни усмивки и вълнуващи игри, завладя днес хасковското село Конуш по повод Международния ден на детето – 1 юни. Организатор на незабравимото събитие бе Народно читалище „Пробуда – 1925“, което под ръководството на своя председател Мирослав Янков успя да събере и зарадва десетки малчугани. Салонът на местното културно средище се превърна в своеобразна арена на забавлението, където децата имаха възможност да споделят незабравими моменти заедно, да покажат състезателния си дух и да се потопят в магията на празника.

В пъстрата програма активно се включиха възпитаниците на местното училище „Св. св. Кирил и Методий“, както и най-малките жители на селото от детската градина в Конуш. Организаторите бяха подготвили разнообразна палитра от забавни игри и предизвикателства, които бързо вдигнаха градуса на настроението. Салонът ехтеше от силни емоции по време на традиционните и обичани надпревари като пукане на балони, оспорвано дърпане на въже и весело замерване с топки. Веднага след динамичните игри децата демонстрираха и своята съобразителност, като се състезаваха в познаване на карти и бързо нареждане на пъзели, показвайки завидни умения и екипен дух.

Музикалната програма също предложи по нещо за всеки вкус и обедини поколенията в залата. Малчуганите с огромно удоволствие и енергия танцуваха под ритъма на модерната и изключително популярна сред тях песен „Бангаранга“, а веднага след съвременните ритми, водени от любовта към българските традиции, всички присъстващи се хванаха на кръшно българско хоро. Кулминацията на деня и най-голямата изненада за празнуващите бе появата на огромна, атрактивна Бяла мечка. Прекрасният гост се превърна в абсолютен любимец на всички малчугани, които не спряха ентусиазирано да я прегръщат, да си играят с нея и да си правят десетки паметни снимки, които да им напомнят за този вълшебен 1 юни в село Конуш.