120 деца от хасковска детска градина сътвориха вълшебен празник за 1 юни

На днешния 1 юни в сграда „Усмивка“ на ДГ „Щурче“ в Хасково бе отбелязан Денят на детето с вълнуващ концерт под надслова „На детството най-хубавото цвете“. Бъдещето на Хасково празнува с много музика, танци и неподправени емоции. Близо час продължи празничният спектакъл, в който се включиха всички 120 деца от сграда „Усмивка“, а красивият двор на детското заведение се оказа тесен за многобройните гости, дошли да споделят радостта с малчуганите.

Бъдещите първокласници от задължителните групи показаха завидни умения и танцуваха, пяха и рецитираха като истински млади дами и господа, демонстрирайки грация, такт и артистичност. Най-малките открития от яслена група „Бонбони“ и вече порасналите „Лъвчета“ от първа група буквално разтопиха сърцата на присъстващите и обраха бурните аплодисменти на публиката с много настроение и малка закачка към гостите.

Екипът на сграда „Усмивка“ пожела на своите възпитаници да растат здрави и да мечтаят смело, напомняйки, че най-хубавите неща в живота идват именно от детските усмивки. За своя прекрасен спектакъл малките таланти получиха и множество подаръци, осигурени от ръководството на детската градина и Училищното настоятелство. Честит празник на по-добрата част от човечеството, без която светът не би бил същият!