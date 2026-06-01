От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

28 °C

120 деца от хасковска детска градина сътвориха вълшебен празник за 1 юни

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    На днешния 1 юни в сграда „Усмивка“ на ДГ „Щурче“ в Хасково бе отбелязан Денят на детето с вълнуващ концерт под надслова „На детството най-хубавото цвете“. Бъдещето на Хасково празнува с много музика, танци и неподправени емоции. Близо час продължи празничният спектакъл, в който се включиха всички 120 деца от сграда „Усмивка“, а красивият двор на детското заведение се оказа тесен за многобройните гости, дошли да споделят радостта с малчуганите.

    Бъдещите първокласници от задължителните групи показаха завидни умения и танцуваха, пяха и рецитираха като истински млади дами и господа, демонстрирайки грация, такт и артистичност. Най-малките открития от яслена група „Бонбони“ и вече порасналите „Лъвчета“ от първа група буквално разтопиха сърцата на присъстващите и обраха бурните аплодисменти на публиката с много настроение и малка закачка към гостите.

    Екипът на сграда „Усмивка“ пожела на своите възпитаници да растат здрави и да мечтаят смело, напомняйки, че най-хубавите неща в живота идват именно от детските усмивки. За своя прекрасен спектакъл малките таланти получиха и множество подаръци, осигурени от ръководството на детската градина и Училищното настоятелство. Честит празник на по-добрата част от човечеството, без която светът не би бил същият!

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Бъдещ банкер от ФСГ – Хасково получи престижно отличие в национален конкурс по химия
    Бъдещ банкер от ФСГ – Хасково получи престижно отличие в национален конкурс по химия
    преди 31 минути
    Спорт и добро сърце обединяват хасковлии в „Кенана“ за лечението на Мирослав
    Спорт и добро сърце обединяват хасковлии в „Кенана“ за лечението на Мирослав
    преди 1 час
    Спипаха над 96 000 евро, скрити в две коли на път за Турция
    Спипаха над 96 000 евро, скрити в две коли на път за Турция
    преди 1 час
    Иззеха над 4 кг марихуана, четирима са задържани за наркотици в региона
    Иззеха над 4 кг марихуана, четирима са задържани за наркотици в региона
    преди 2 часа
    15-годишен пострада в катастрофа, арестуваха пиян зад волана
    15-годишен пострада в катастрофа, арестуваха пиян зад волана
    преди 2 часа
    Регионална среща в Пловдив набелязва пътя за развитие на традиционната търговия
    Регионална среща в Пловдив набелязва пътя за развитие на традиционната търговия
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Магията в Древен Египет

    Случаен виц

    Затвориха бул. „Освобождение“ заради смяна на тръби и ремонт на подпорна стена
    Военният министър Димитър Стоянов поздрави строя за тържествената заря-проверка за 2 юни

    Парите, както и водката, правят човека смахнат. - Антон Чехов

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Крем Брюле в кокосов орех
    Крем Брюле в кокосов орех

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.