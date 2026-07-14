Йоан Радев и Кристина Дойчева станаха двукратни шампиони

Четири титли завоюваха хасковските лекоатлети на изминалия Национален шампионат за юноши и девойки под 16 години. Йоан Радев отново показа, че е сред най-добрите млади лекоатлети в страната. Той спечели златните медали в спринта на 400 метра и в гладкото бягане на 800 метра. По този начин Йоан защити титлите си от първенството в зала през зимата. На 400 метра Йоан финишира за време 51.80 сек., а на 800 метра за 2.00.67 мин.

Две титли на първенството завоюва и Кристина Дойчева. Състезателката на „Атлетик“ триумфира в коронната си дисциплина тласкане на гюле с резултат 11.97 метра, постигнат при петия ѝ опит. Кристина стана шампионка и в мятането на диск с резултат от 27.38 метра, който бе постигнат при шестия ѝ опит.