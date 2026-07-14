Майки протестираха в Хасково с искане за по-високо майчинство

Майки се събраха в центъра на Хасково, за да протестират срещу майчинскте, предложени в бюджет 2026.

В Хасково организатор е Диана Латева – майка на две деца, която е обединила други майки чрез социалните мрежи. Съмишлениците ѝ излязоха на протест пред Областната администрация в Хасково, за да заявят своето недоволство от недостатъчния размер на майчинството. Протестът не е подкрепен от неправителствена организация, а е самостоятелна гражданска инициатива, вдъхновена от националния протест.

Премиерът Румен Радев заяви: „Хазната е източена, но няма да се орязват майчинството и пенсиите.“

Майките обаче са категорични, че средствата не са достатъчни, за да живеят нормално. В момента обезщетението за втората година от майчинството е 398 евро. Основното искане на родителите е то да бъде увеличено до 70% от минималната работна заплата – практика, която според тях е приета и в други европейски страни.