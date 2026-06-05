Божидар Саръбоюков с първа победа в Диамантената лига

Божидар Саръбоюков постигна първа победа в Диамантената лига. Харманлийският лекоатлет триумфира в турнира от най-престижната верига, който се проведе в Рим. Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов спечели битката в скока на дължина с резултат от 8.26 м. Божидар стигна до постижението при последния си опит. След като разбра резултата си Божидар така се зарадва, че направи пет задни салта.

Националният рекордьор в скока на дължина изпревари на „Олимпико“ носителя на всички възможни титли в дисциплината Милтиадис Тентотглу, който завърши с 8.24 м. Третото място бе за Хорхе Ходели, който скочи 8.18 м.

С успеха си в Рим Божидар вече има три подиума на турнири от Диамантената лига. В Шанхай бе втори, а в Сямън завърши трети.