Трима души са задържани с дрога, единият я скрил в аптечката на кола

В управленията в Хасково и Свиленград са били задържани трима, държали дрога, съобщиха от полицията.

В ареста на областния град е бил 39-годишен, спрян за проверка с „Форд“-а си. В автоаптечката полицаите са открили сгъвка със суха зелена листна маса с мирис на марихуана с тегло 5 грама. Заведено е бързо производство.

В свиленградския арест са пренощували двама – 43-годишен от Ивайловград и 50-годишен от Свиленград. При полицейска проверка в първия са намерени 12,80 грама марихуана, а във втория – грам от същата дрога. Познайниците на полицията са били задържани по образувано досъдебно производство.