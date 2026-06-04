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Преподаватели от Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ се срещнаха с ученици от Хасково

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    Преподаватели от Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ се срещнаха с ученици от Хасково и им разказаха за Османския период в историята на България.

    Организатор и домакин на срещата е РИМ-Хасково. Учениците изгледаха три късометражни документални филма и научиха интересни факти за формирането на градове като Свиленград и Пловдив през Османската епоха.

    Основен лектор беше зам.-деканът на Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ Доц. д-р Милена Петкова, която е изтъкнат османист. На срещата с гимназистите тя изрази увереност, че с много от тях предстоят нови срещи, но вече като студенти по история в София.

      

    Източник: Haskovo.NET

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