Преподаватели от Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ се срещнаха с ученици от Хасково и им разказаха за Османския период в историята на България.

Организатор и домакин на срещата е РИМ-Хасково. Учениците изгледаха три късометражни документални филма и научиха интересни факти за формирането на градове като Свиленград и Пловдив през Османската епоха.

Основен лектор беше зам.-деканът на Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ Доц. д-р Милена Петкова, която е изтъкнат османист. На срещата с гимназистите тя изрази увереност, че с много от тях предстоят нови срещи, но вече като студенти по история в София.