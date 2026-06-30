Хасково посреща юли с кино, рок, изложби и богата културна програма

Хасково открива месец юли с Втория фестивал на българското кино. От 30 юни до 3 юли всяка вечер на откритата сцена в парк „Ямача“ жителите и гостите на града ще могат да гледат популярни български филми при вход свободен. Тази вечер можем да гледаме продукцията „Заведи ме вкъщи“ с Асен Блатечки и Койна Русева. Следват филмите „Брънч за начинаещи“ (1 юли), „Записки по едно предателство“ (2 юли), а финалът е с „Ема и Шоколандия“ на 3 юни.

Културният календар на общината за юли включва още изложби, образователни и творчески работилници за деца, инициативи на библиотеката и музея, концерти, рок фестивал и честване на 189 години от рождението на Васил Левски.

По-важните събития през месеца:

30 юни – 3 юли – Втори фестивал на българското кино, парк „Ямача“

– Втори фестивал на българското кино, парк „Ямача“ 1 – 31 юли – Изложба-базар в ХГ „Форум“

– Изложба-базар в ХГ „Форум“ 1 – 31 юли – „Лято в музея“ – образователни и творчески работилници

– „Лято в музея“ – образователни и творчески работилници 4 – 5 юли – ХАСКОВО РОК 2026 в КСК „Спартак“

– ХАСКОВО РОК 2026 в КСК „Спартак“ 6 юли – 28 август – изложба „Сто години Славянска библиотека“

– изложба „Сто години Славянска библиотека“ 18 юли – честване на 189 години от рождението на Васил Левски

През целия месец ще се провеждат още занимания за деца в библиотеката, творчески ателиета, презентации по краезнание и инициативи на ОНЧ „Заря – 1858“ и Младежки център – Хасково.