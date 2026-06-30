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#ДетективътНаДоброто Георги Ненов тръгна по следите на новата екопътека в с. Мандра

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    Инициативата представя вдъхновяващи истории от реалния живот и положителни екологични примери от страната

    На 28 юни #ДетективНаДоброто Георги Ненов посети село Мандра, област Хасково, където се срещна с екипа на младежка група „Опознай и остави следа“ и участниците в проекта „Крилати багри над село Мандра – екопътека сред защитените птици“. Инициативата, подкрепена от най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България -  „Ти и Lidl“ в категорията #BeGreen, има за цел да популяризира богатото биоразнообразие и природните забележителности на региона чрез изграждането на достъпен туристически маршрут.

    Обиколката на Георги Ненов в страната продължава да представя вдъхновяващи истории от реалния живот, като насочва вниманието към положителните примери и екологичната отговорност сред местните общности. Зад инициативата на младежката група от село Мандра стои стремежът за развитие на устойчив екотуризъм, намаляване на дигиталната зависимост сред младите хора и възпитаване на трайна грижа към опазването на околната среда.

    Новата екопътека е с дължина около 2,5 км и преминава покрай вековния параклис „Света Марина“ и лековито аязмо. По протежение на маршрута са монтирани информационни и указателни табели, които запознават посетителите с редките и защитени видове птици в района, сред които пчелояди, черни щъркели и малък креслив орел. Проектът предвижда още провеждането на доброволчески акции за почистване, образователни беседи с експерти орнитолози, както и разпространение на информационни брошури и брандирани чанти за многократна употреба за местната общност.

    Проектът е един от общо 45-те, финансирани в осмото издание на „Ти и Lidl“.

    Освен опазването на околната среда (#BeGreen), останалите категории на програмата включват социално равенство и приобщаване (#BeFair), активен начин на живот (#BeActive), местна гордост и култура (#BeLocal) и подкрепа за регионалните медии (#BeVocal).

    Срещите, емоциите и впечатленията си от посещенията в различни кътчета на България Георги Ненов споделя активно в своите канали в социалните мрежи (Facebook, LinkedIn, Instagram), където всеки може да проследи пътя на доброто. Повече за всички подкрепени проекти и новини около програмата можете да откриете на официалната платформа ti.lidl.bg.

     

    Източник: Haskovo.NET

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