P.I.F и Б.Т.Р взривиха публиката на Хасково РОК 2026

Стотици се събраха на пл. "Спартак" за втората вечер на Хасково РОК 2026. Началото на концерта поставиха P.I.F. Групата излезе на сцената с гост - вокалисти и бързо запали искрата във всички меломани.

След тях на сцената излязоха и любимите на поколения българия Б.Т.Р. Музикатите изпълниха едни от най-известните си парчета.

Хасково РОК се провежда за поредна година благодарение на Община Хасково, МКБППМН и ПИЦНВ. Двудневният фестивал е част от кампанията „Хасково срещу дрогата“ на МКБППМН.

Тази година каузата на рок-феста е всички заедно за Миро. Мирослав Динков се нуждае от трансплантация. Средствата се събират чрез продажба на сувенири на фестивала. Група TORNADO, която се изяви в първата вечер, дари всички средства от продажбата на албума си в помощ на каузата.

Вие също може да помогнете на Миро като дарите средства на банковата сметка: