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P.I.F и Б.Т.Р взривиха публиката на Хасково РОК 2026

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    Стотици се събраха на пл. "Спартак" за втората вечер на Хасково РОК 2026. Началото на концерта поставиха P.I.F. Групата излезе на сцената с гост - вокалисти и бързо запали искрата във всички меломани. 
     
    След тях на сцената излязоха и любимите на поколения българия Б.Т.Р. Музикатите изпълниха едни от най-известните си парчета. 
     
    Хасково РОК се провежда за поредна година благодарение на Община Хасково, МКБППМН и ПИЦНВ.  Двудневният фестивал е част от кампанията „Хасково срещу дрогата“ на МКБППМН. 
     
    Тази година каузата на рок-феста е всички заедно за Миро. Мирослав Динков се нуждае от трансплантация. Средствата се събират чрез продажба на сувенири на фестивала. Група TORNADO, която се изяви в първата вечер,  дари всички средства от продажбата на албума си в помощ на каузата.
    Вие също може да помогнете на Миро като дарите средства на банковата сметка: 
     
    IBAN: BG69FINV91501017623750
    BIC : FINVBGSF
    Титуляр: Виолета Стефанова Динкова
    Violeta Stefanova Dinkova
    Основание: Виолета Стефанова Динкова 
    Източник: Haskovo.NET

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