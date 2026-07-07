47-годишен от Димитровград задържан с килограм метамфетамин при опит да избяга от полицията

Полицаи от Димитровград задържаха 47-годишен мъж, който опита да избяга от проверка и изхвърли плик с метамфетамин, съобщиха от Прокуратурата.

На 3 юли в Димитровград полицейски служители подали сигнал за спиране на автомобил „Фолксваген“. Водачът не се подчинил, ускорил движението си и опитал да избегне проверката. След кратко преследване колата била спряна от екипа на РУ МВР–Димитровград.

При излизане от автомобила мъжът – А.П., изхвърлил плик с бяло кристалообразно вещество. Полицаите извършили оглед и претърсване на място. От терена и от купето на автомобила били иззети два полиетиленови плика със същото вещество. Полевият тест показал, че става дума за метамфетамин с общо тегло 1000 грама на обща стойност 35 790 евро.

По случая е образувано досъдебно производство, което се води от разследващ полицай при РУ МВР–Димитровград. Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за престъплението. Спрямо него е определена мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 4000 евро и „забрана за напускане пределите на Република България“, освен с разрешение на Окръжна прокуратура – Хасково.