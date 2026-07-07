От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

28 °C

47-годишен от Димитровград задържан с килограм метамфетамин при опит да избяга от полицията

Полицаи от Димитровград задържаха 47-годишен мъж, който опита да избяга от проверка и изхвърли плик с метамфетамин, съобщиха от Прокуратурата.

На 3 юли в Димитровград полицейски служители подали сигнал за спиране на автомобил „Фолксваген“. Водачът не се подчинил, ускорил движението си и опитал да избегне проверката. След кратко преследване колата била спряна от екипа на РУ МВР–Димитровград.

При излизане от автомобила мъжът – А.П., изхвърлил плик с бяло кристалообразно вещество. Полицаите извършили оглед и претърсване на място. От терена и от купето на автомобила били иззети два полиетиленови плика със същото вещество. Полевият тест показал, че става дума за метамфетамин с общо тегло 1000 грама на обща стойност 35 790 евро.

По случая е образувано досъдебно производство, което се води от разследващ полицай при РУ МВР–Димитровград. Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за престъплението. Спрямо него е определена мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 4000 евро и „забрана за напускане пределите на Република България“, освен с разрешение на Окръжна прокуратура – Хасково.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Директорът на МВР – Хасково с „Почетен знак“ от министъра
Директорът на МВР – Хасково с „Почетен знак“ от министъра
преди 1 час
РИОСВ-Хасково не одобри предложението за изграждане на ветропарк в защитена зона „Крумовица“
РИОСВ-Хасково не одобри предложението за изграждане на ветропарк в защитена зона „Крумовица“
преди 4 часа
Жители и гости на Черепово посрещнаха митрополит Киприан в обновената църква „Света Неделя“
Жители и гости на Черепово посрещнаха митрополит Киприан в обновената църква „Света Неделя“
преди 6 часа
В с. Мандра почетоха света Неделя
В с. Мандра почетоха света Неделя
преди 7 часа
Отличиха двама митничари за разкриването на 1,6 млн. нелегални цигари и 4000 кг хладилен агент край Капитан Петко войвода
Отличиха двама митничари за разкриването на 1,6 млн. нелегални цигари и 4000 кг хладилен агент край Капитан Петко войвода
преди 7 часа
Бомбената заплаха: „След два часа ще летите на парчета“
Бомбената заплаха: „След два часа ще летите на парчета“
преди 8 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Има ли човекът честота и тон?

Случаен виц

Отличиха двама митничари за разкриването на 1,6 млн. нелегални цигари и 4000 кг хладилен агент край Капитан Петко войвода
Жители и гости на Черепово посрещнаха митрополит Киприан в обновената църква „Света Неделя“

Ако жената не се предаде, тя побеждава; ако се предаде, диктува условия на победителя. -Карел Чапек

Последни обяви

Случайна рецепта

Зелена салата с авокадо и аншоа
Зелена салата с авокадо и аншоа

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.