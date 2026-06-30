Задържаха жена с близо 50 кг марихуана в кола

47,530 кг марихуана са открити в тайник на лек автомобил с немска регистрация на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“ и от Прокуратурата. Стойността на задържаното наркотично вещество възлиза на 388 827 евро по цени на съдопроизводството. Марихуаната е задържана при съвместна операция на Агенция „Митници“ и Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA).

На 29.06.2026 г., около 02:50 часа, на МП „Капитан Андреево“ пристига на изходящо трасе от страната лек автомобил на път от Германия за Турция. Автомобилът е управлявала немска гражданка на 51 години, придружена от пътничка – също с немско гражданство. В зоната за митнически контрол те са заявили, че нямат нищо за деклариране.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за извършване на щателна митническа проверка. При проверката на автомобила инспекторите установяват, че под кората на багажника има обособен тайник с капак на пода. В тайника са открити 38 пакета, опаковани в стреч фолио и съдържащи суха зелена тревиста маса.

При извършения полеви наркотест, веществото в пакетите реагира на марихуана.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор, под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.