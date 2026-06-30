От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

36 °C

Задържаха жена с близо 50 кг марихуана в кола

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    47,530 кг марихуана са открити в тайник на лек автомобил с немска регистрация на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“ и от Прокуратурата. Стойността на задържаното наркотично вещество възлиза на 388 827 евро по цени на съдопроизводството. Марихуаната е задържана при съвместна операция на Агенция „Митници“ и Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA).

    На 29.06.2026 г., около 02:50 часа, на МП „Капитан Андреево“ пристига на изходящо трасе от страната лек автомобил на път от Германия за Турция. Автомобилът е управлявала немска гражданка на 51 години, придружена от пътничка – също с немско гражданство. В зоната за митнически контрол те са заявили, че нямат нищо за деклариране.

    След анализ на риска превозното средство е селектирано за извършване на щателна митническа проверка. При проверката на автомобила инспекторите установяват, че под кората на багажника има обособен тайник с капак на пода. В тайника са открити 38 пакета, опаковани в стреч фолио и съдържащи суха зелена тревиста маса. 
    При извършения полеви наркотест, веществото в пакетите реагира на марихуана.

    По случая е образувано досъдебно производство по описа на Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор, под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    УНСС-Хасково отчита рекорден интерес от кандидат‑студенти, обявиха дати за изпити
    УНСС-Хасково отчита рекорден интерес от кандидат‑студенти, обявиха дати за изпити
    преди 2 часа
    Хасково вече мечтае за „Сцена на края на града“ 2027
    Хасково вече мечтае за „Сцена на края на града“ 2027
    преди 3 часа
    Б.Т.Р. и P.I.F. са звездите на Haskovo ROCK 2026, фестът подкрепя каузата на Мирослав Динков
    Б.Т.Р. и P.I.F. са звездите на Haskovo ROCK 2026, фестът подкрепя каузата на Мирослав Динков
    преди 3 часа
    Хасково посреща юли с кино, рок, изложби и богата културна програма
    Хасково посреща юли с кино, рок, изложби и богата културна програма
    преди 3 часа
    #ДетективътНаДоброто Георги Ненов тръгна по следите на новата екопътека в с. Мандра
    #ДетективътНаДоброто Георги Ненов тръгна по следите на новата екопътека в с. Мандра
    преди 4 часа
    Унищожават близо половин тон негодно свинско месо и карантии в Хасково
    Унищожават близо половин тон негодно свинско месо и карантии в Хасково
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Teddy Swims - Apple Juice

    Случаен виц

    УНСС-Хасково отчита рекорден интерес от кандидат‑студенти, обявиха дати за изпити

    Това, дето ми е на главата, мога да сваля, но това, дето ми е в сърцето, не мога да извадя. -Елин Пелин

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Заешки дробчета по механджийски
    Заешки дробчета по механджийски

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.