УНСС-Хасково отчита рекорден интерес от кандидат‑студенти, обявиха дати за изпити

Регионалният център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково отчита поредния си успех, свързан с кандидат-студентската кампания. Интерес към обучение в УНСС са заявили 424 кандидат-студенти, които са близо двойно повече от изминалата година, когато броят им е бил 262.

Регионалният център на Университета в Хасково през последните години се утвърди като водеща образователна институция в областта и в Южен централен район. В момента в него се обучават над 700 студенти в три бакалавърски и четири магистърски програми. Центърът ежегодно организира различни образователни инициативи за средношколците от региона и изгради партньорства с гимназиите от Хасково и областта. Подписани са меморандуми за сътрудничество с водещи обществени институции като Областна администрация Хасково и Хасковската търговско – промишлена палата.

Дати за изпити и етапи на класиране.

От 1 до 3 юли са редовните изпити в УНСС. Класирането се обявява на 7 юли. От 8 до 11 юли е записването или потвърждаването за участие във второ класиране.

На 14 юли се обявяват резултатите от второто касиране, а записването е от 15 до 17 юли.

На 21 юли се обявяват резултатите от третото класиране, а записването е от 23 до 24 юли.

От 27 до 29 юли се обявява допълнителен прием за незаети места, на 31 юли се обявяват резултатите и записването започва от 3-5 август.