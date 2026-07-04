Кметът на Димитровград се включи във водния поход по р. Марица

Втори ден продължава водният поход „Долна Марица 2026“. Събитието стартира вчера от брега в Димитровград. Тази сутрин участниците отплаваха с каяци от село Райново, където е организиран техният лагер.

Сред участниците във втория ден е и кметът на Димитровград Иво Димов. За поредна година той се качва на каяк от брега на Райново. В тазгодишния поход по Марица участва над 65 души, голяма част от които са студенти от Академията на МВР.

Днес ентусиастите ще плават до Харманли, след което ще бъдат извозени до лагера в двора на читалището в Райново. Утре пък стартът е в Харманли, а финалът е в Любимец.

Организатори на традиционния воден поход по река Марица са НЧ „Марица – 2008“ в с. Райново и Клуб за воден туризъм – Хасково. Събитието се провежда с подкрепата на Община Димитровград.