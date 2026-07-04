9-годишен барабанист излезе на сцената на Хасково Рок

9-годишният Филип постави началото на първата вечер в Хасково Рок. Младият талант излезе на сцената на площадка „Спартак“ с местната младежка банда State of mind, която уверено върви към голямата сцена.

Веднага след това меломаните в Хасково можеха да чуят изпълненията на други две банди – ACE BULLET и TORNADO. Гостите от TORNADO се включиха в благотворителната кампания на фестивала. Така наред със сувенирите от Хасково рок публиката можеше да закупи и албума на бандата.

Събраните средства отиват в помощ на Мирослав Динков. Младият мъж има нужда от средства за трансплантация. Утре на сцената на пл. „Спартак“ ще излязат PIF с гост-вокалисти и БТР. Началото е от 20 часа. Благотворителната кауза може да покрепите и като дарите средства на банковата сметка.

Дарителска сметка за Мирослав Динков:

IBAN: BG69FINV91501017623750

BIC: FINVBGSF

Титуляр: Виолета Стефанова Динкова

Violeta Stefanova Dinkova

Основание: Виолета Стефанова Динкова