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9-годишен барабанист излезе на сцената на Хасково Рок

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    9-годишният Филип постави началото на първата вечер в Хасково Рок. Младият талант излезе на сцената на площадка „Спартак“ с местната младежка банда State of mind, която уверено върви към голямата сцена. 

    Веднага след това меломаните в Хасково можеха да чуят изпълненията на други две банди – ACE BULLET и TORNADO. Гостите от TORNADO се включиха в благотворителната кампания на фестивала. Така наред със сувенирите от Хасково рок публиката можеше да закупи и албума на бандата.  

    Събраните средства отиват в помощ на Мирослав Динков. Младият мъж има нужда от средства за трансплантация. Утре на сцената на пл. „Спартак“ ще излязат PIF с гост-вокалисти и БТР. Началото е от 20 часа. Благотворителната кауза може да покрепите и като дарите средства на банковата сметка. 

    Дарителска сметка за Мирослав Динков:

    IBAN: BG69FINV91501017623750

    BIC: FINVBGSF

    Титуляр: Виолета Стефанова Динкова

    Violeta Stefanova Dinkova

    Основание: Виолета Стефанова Динкова
    Източник: Haskovo.NET

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    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Въ
      Въх
      3 -4
      01:08, 5 юли 2026
      Големи глупости
      Отговор
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