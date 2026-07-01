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Опашки се извиха от 6 часа сутринта в първия ден за кандидатстване за помощи за отопление

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    Опашки от чакащи се извиха още от 6:00 часа тази сутрин пред Дирекция „Социално подпомагане“ в Хасково в първия ден от приема на заявления за целева помощ за отопление.

    Заради традиционно големия интерес тази година за организацията и спокойното обслужване на гражданите съдействат служители на Общинска полиция. Целта е да не се допуска напрежение при струпването на повече хора.

    Над 30 заявления бяха подадени преди обед. 

    Кандидатстването започна днес, 1 юли, и ще продължи до 31 октомври. Заявления могат да се подават на място в Дирекция „Социално подпомагане“, чрез Системата за сигурно електронно връчване, през официалния портал на Агенцията за социално подпомагане с електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК), по електронна поща или с писмо с обратна разписка.

    Целевата помощ за отопление се отпуска на хора и семейства с по-ниски доходи за периода от ноември до март, за да подпомогне покриването на разходите им през зимния сезон.

    Източник: Haskovo.NET

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