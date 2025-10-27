От х:

Календар

На 31 октомври изтича срокът за подаване на заявления-декларации за помощи за отопление

    Заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление могат да се подават от 01.07.2025 г. до 31.10.2025 г. на място в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП), чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща, по електронен път с квалифициран електронен подпис и по електронен път по реда на Закона за електронното управление. Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление.
    За да получат помощ за отопление, безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 3 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения, припомнят от Дирекция „Социално подпомагане“ Хасково.

    Към днешна дата в Хасковска област са подадени общо 15 995 заявления-декларации. Одобрени са 12 633 от тях и са издадени заповеди за отпускане на енергийни помощи. Отказите са 2103, 1259 заявления все още са в процес на обработка.

    Целевата помощ за отопление се отпуска, ако лицата или семействата отговарят на следните допълнителни условия:

    - обитаваното от тях собствено жилище да е единствено;
    - да не осъществяват дейност като еднолични търговци и да нямат участие в капитала на търговско дружество;
     – да нямат вземания, доходи от движимо или недвижимо имущество, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля линията на бедност за съответната година (за 2025 г. – 638,00 лв.), с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;
     – да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания; 
     – да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане или чрез даряване през последните 2 години, като общата стойност на сделките не трябва да надвишава 4 593,60 лв. (24-кратния размер на основата за подпомагане, която за 2025 г. е в размер на 191,40 лв.).
    В срок до 20 дни от подаването на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад, а в 7-дневен срок от изготвянето се издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на помощта. 

    Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:

    При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ – в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане

    При отопление с твърдо гориво:

     – В пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане
     – На търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката – при изрично отразено в заявлението-декларация желание от страна на лицето или семейството.


    Община, Подадени, Заповеди за отпускане, Откази, Обработват се

    ДИМИТРОВГРАД                 2068              1717              271             80
    ИВАЙЛОВГРАД                      874               657                 77           140
    ЛЮБИМЕЦ                              721               642                42             37
    МАДЖАРОВО                         238               162                46             30
    МИНЕРАЛНИ БАНИ                761               545              127            89
    СВИЛЕНГРАД                          894              686              124             84
    СИМЕОНОВГРАД                    607              551                30             26
    СТАМБОЛОВО                         862             717                 76             69
    ТОПОЛОВГРАД                      1080             931               102            47
    ХАРМАНЛИ                             1965           1553              210           202
    ХАСКОВО                                5925           4472              998           455
    Общо                                      15995        12633             2103         1259

