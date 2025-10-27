От х:

Оранжев код за валежи в понеделник в Хасковска област

Оранжев код за значителни валежи от дъжд е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ. Количествата на места в областта ще достигнат над 35 литра на квадратен метър.

Предупреждението важи за 6 общини в региона – Свиленград, Ивайловград, Харманли, Тополовград, Любимец и Маджарово. В останалите 5 общини е в сила жълт код за валежи от дъжд.

Валежите ще продължат почти през целия ден. В късния следобед обаче ще се изясни и дори за кратко ще се появи слънце. Максималната температура в региона ще достигне 14 градуса.

През вечерта ще е ясно, но в началото на новото денонощие ще се започнат заоблачавания. Във вторник отново ще има превалявания от дъжд.

