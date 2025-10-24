Съдия Петър Петров от РС-Димитровград бе лектор в международна среща в Индия

Върховният съд на Мадхя Прадеш и Държавната съдебна академия на Мадхя Прадеш, в сътрудничество с Датското патентно и търговско ведомство (DKPTO) и Кралското датско посолство в Ню Делхи, организираха двудневно международно съвещание в Индаур, Мадхя Прадеш, на 11–12 октомври 2025 г.

Събитието събра съдии от Върховен съд на Индия, главен прокурор на Индия, всички върховни съдии на щата Мадхя Прадеш, адвокати и студенти по право от целия щат, за да проучат съвременните разработки в търговското право и арбитража в дигиталната ера.

Колоквиумът беше открит от д-р Мохан Ядав, министър-председател на Мадхия Прадеш; уважаемите съдии от Върховния съд на Индия – уважаемите съдии Д.К. Махешвари, Ашусадин Аманула, Раджеш Биндъл и Аравинд Кумар; и министъра на правосъдието.

В събитието участие като говорител взе и д-р Петър Петров, съдия в Районен съд Димитровград, България, с лекция за киберпрестъпленията.

С благодарствено писмо, Председателят на Върховния съд на Мадхя Прадеш, съдия SANJEEV SACHDEVA изразява най-искрената си благодарност за изключителния принос на д-р Петър Петров, съдия в Районен съд Димитровград, България.