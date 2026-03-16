От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Арт алея „Край реката“ в Хасково с 5 монументални скулптури от дърво и метал

Изображение 1 от 7
Покажи в галерия

    „Танцуваща фигура“ на Румен Димитров, „Антропоцен“ на Георги Георгиев, „Дишащо дърво“ на Калин Михов, „Записки“ на Никола Михов и „Вертикални диагонали“ на Найден Колев превърнаха едно зелено пространство край реката в най-новото арт пространство на Хасково.

    Днес творческата резиденция „Край реката“ по проект „Старт“ представи пред хасковската публика 5-те скулптурни инсталации, които се случиха благодарение на проекта на Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“ по Договор № 510/10.12.2025 г. в рамките на проект „Нова визия за културата в община Хасково“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ и Община Хасково.

    Скулптурните инсталации са изработени от изсъхнали стволове и клони на тополи по реката в Хасково. Идеята е отпадъкът да заживее нов арт живот и да придаде нов смисъл и облик на градската среда.

    Впечатляващите произведения на монументалното изкуство са ситуирани край реката в центъра на Хасково и естествено се вписват в пространството. Петимата автори са част от сдружение „Дупини“, което спечели конкурса за изработване на скулптурите.

    „Радвам се, че привлякохме толкова голямо внимание към нашия проект, както и на отношението, което проявиха колегите, които участваха в конкурса. Проектите на „Дупини“ се откроиха и именно за това бяха избрани от журито“, съобщи председателят му – художникът Неделчо Кучков, председател на Дружеството на хасковските художници.

    Първата монументална лендарт композиция от скулптури в Хасково вече очаква да се превърне в любимо място за срещи, разходки и спомени за жителите и гостите на града ни.

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

      17:17, 16 мар 2026
      е студено, да не ги вземат мургавите братя да се топлят, пазете ги
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини

    Препоръчано видео

    Случаен виц

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини