Арт алея „Край реката“ в Хасково с 5 монументални скулптури от дърво и метал

„Танцуваща фигура“ на Румен Димитров, „Антропоцен“ на Георги Георгиев, „Дишащо дърво“ на Калин Михов, „Записки“ на Никола Михов и „Вертикални диагонали“ на Найден Колев превърнаха едно зелено пространство край реката в най-новото арт пространство на Хасково.

Днес творческата резиденция „Край реката“ по проект „Старт“ представи пред хасковската публика 5-те скулптурни инсталации, които се случиха благодарение на проекта на Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“ по Договор № 510/10.12.2025 г. в рамките на проект „Нова визия за културата в община Хасково“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ и Община Хасково.

Скулптурните инсталации са изработени от изсъхнали стволове и клони на тополи по реката в Хасково. Идеята е отпадъкът да заживее нов арт живот и да придаде нов смисъл и облик на градската среда.

Впечатляващите произведения на монументалното изкуство са ситуирани край реката в центъра на Хасково и естествено се вписват в пространството. Петимата автори са част от сдружение „Дупини“, което спечели конкурса за изработване на скулптурите.

„Радвам се, че привлякохме толкова голямо внимание към нашия проект, както и на отношението, което проявиха колегите, които участваха в конкурса. Проектите на „Дупини“ се откроиха и именно за това бяха избрани от журито“, съобщи председателят му – художникът Неделчо Кучков, председател на Дружеството на хасковските художници.

Първата монументална лендарт композиция от скулптури в Хасково вече очаква да се превърне в любимо място за срещи, разходки и спомени за жителите и гостите на града ни.