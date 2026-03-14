Представят 5 скулптурни инсталации от тополи край реката в Хасково

5 скулптурни инсталации, изработени от творческа резиденция „Край реката“ ще бъдат представени в понеделник, 16 март 2026 г., от 15:00 часа, съобщиха от Община Хасково.

Идеята е част от проект „Старт“ и се реализира от Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“ по договор № 510/10.12.2025 г. в рамките на проект „Нова визия за културата в община Хасково“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ и Община Хасково.

Скулптурните инсталации са изработени от изсъхнали стволове и клони на тополи по реката в Хасково. Модерният лендарт е реакция на комерсиализацията на изкуството, а целта е превръщане на крайречното пространство в жив културен хъб, който съчетава естетика, екология и социално включване. Новите стойностни визуални обекти – скулптури и живописни интервенции, чрез използване на изсъхнали тополи като материал с художествен потенциал, доказват, че природният отпадък може да има нова естетическа и обществена роля.

„Край реката“ цели активизиране и развитие на обществените пространства за култура по брега на реката чрез инсталиране на творби. Така се обособява нова скулптурна алея, привличаща местни жители и гости на града. „Старт“ стимулира културния туризъм и разширяване на аудиториите чрез нова спирка за туристи и любители на изкуството.

„Край реката“ изпълнява екологична отговорност в рамките на Европейския зелен пакт и надхвърля чисто визуалния ефект. Проектът добавя стойност към градската среда и демонстрира възможност за управление на отпадъка по ефективен и ефектен начин. Проектът развива оригинална художествена инициатива за превръщане на изсъхнали крайречни тополи в 5 мащабни скулптурни инсталации. Вече преминаха всички работни фази от изпълнението: проучване и подготвителен анализ, идентифициране на изсъхнали дървета, оценка на безопасността, конкурс за проект на дървени скулптури, изработка на 5 мащабни скулптурни инсталации.

Конкурсът бе спечелен от сдружение „Дупини“ с общ брой 199 точки от 225 максимални. „Край реката“ оставя наследство под формата скулптурна алея край реката и установени партньорства между културни институции и експерти с възможност за надграждане дори след края на формалния проектен период.

Новата скулптурна алея се намира на бул. „България“, до парка пред бившата печатница. „Заповядайте, за да се срещнете с творците, създали с любов и талант първата лендарт алея от монументални творби край реката в Хасково“, призоваха от общинската администрация.