Над 300 ученици участват във Второ математическо състезание „Млад математик на Хасково“

Над 300 ученици от 1 до 10 клас приеха предизвикателството да демонстрират знания и любов към математиката във Второ математическо състезание „Млад математик на Хасково“.

Научната надпревара се организира от Съюза на математиците в България – секция Хасково и Община Хасково. Домакин на турнира е ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.

Състезанието „Млад математик на Хасково“ се провежда по идея и под егидата на кмета на община Хасково Станислав Дечев. Той и Съюзът на математиците в България – секция Хасково ще отличат най-добрите малки и големи математици от Хасково на официална церемония на 23 март 2026 година от 14:30 часа в зала „Хасково“.