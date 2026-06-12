13-годишни хванати да карат нерегистрирани АТВ-та, актове за родителите им

Двама непълнолетни са заловени да управляват АТВ-та в ивайловградското село Славеево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Териториалните полицаи са забелязали, че по улиците на селото се движат две возила без регистрационни табели и са ги спрели за проверка. Изяснило се е, че момчетата са на по 13 г. от Ивайловград и от селото, и че АТВ-та не са регистрирани по надлежния ред.

Непълнолетните са ги предали с протокол, съставени са актове по Закона за движение по пътищата на родителите им.