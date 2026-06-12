От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

24 °C

13-годишни хванати да карат нерегистрирани АТВ-та, актове за родителите им

Двама непълнолетни са заловени да управляват АТВ-та в ивайловградското село Славеево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Териториалните полицаи са забелязали, че по улиците на селото се движат две возила без регистрационни табели и са ги спрели за проверка. Изяснило се е, че момчетата са на по 13 г. от Ивайловград и от селото, и че АТВ-та не са регистрирани по надлежния ред.

Непълнолетните са ги предали с протокол, съставени са актове по Закона за движение по пътищата на родителите им.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Шофьор е заловен с три вида дрога при проверка в Димитровград
Шофьор е заловен с три вида дрога при проверка в Димитровград
преди 13 минути
ВиК отстранява авария в Хасково, в индустриална зона и села от областта
ВиК отстранява авария в Хасково, в индустриална зона и села от областта
преди 37 минути
Мобилен пункт събира опасни отпадъци в Хасково на 16 юни
Мобилен пункт събира опасни отпадъци в Хасково на 16 юни
преди 49 минути
15-годишен ограби дома си, задигна 15 000 евро и златните накити на майка си
15-годишен ограби дома си, задигна 15 000 евро и златните накити на майка си
преди 1 час
Два пътни инцидента с пострадали жени в Хасково и Димитровград
Два пътни инцидента с пострадали жени в Хасково и Димитровград
преди 1 час
Трима мъже са арестувани за притежание на дрога в региона
Трима мъже са арестувани за притежание на дрога в региона
преди 1 час

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Любо Киров, Жени Лечева & Иван Лечев - Пак с теб

Случаен виц

ВиК отстранява авария в Хасково, в индустриална зона и села от областта
Шофьор е заловен с три вида дрога при проверка в Димитровград

Хората не желаят да живеят вечно. Те просто не искат да умират. - Станислав Лем

Последни обяви

Случайна рецепта

Скариди с ориз
Скариди с ориз

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.