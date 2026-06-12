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Заловиха близо 40 000 къса контрабандни цигари

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    Близо 40 000 къса контрабандни цигари откриха митническите служители при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция.
    В четвъртък, около 22:00 часа на пункта Капитан Андреево пристига лек автомобил с българска регистрация. Водачът- български гражданин, който пътувал сам от Турция за България, заявил, че няма нищо за деклариране. След анализ на риска митническите служители отклоняват колата да пълна проверка. В пода под мокета, са открити кутии с цигари. Общият брой на откритите тютюневи изделия е 1984 кутии (39 680 къса) цигари, всички без български акцизен бандерол. 
    Цигарите са задържани. На шофьора е съставен акт по Закона за митниците за пренасяне на акцизни стоки през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи. 
    Само за първите 12 дни на месец юни на Капитан Андреево са задържани близо 500 000 къса нелегални цигари. 

    Източник: Haskovo.NET

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