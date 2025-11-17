Полицаи арестуваха петима в региона за притежание на наркотици, сред тях и жена на 66 години в различни случаи в Хасковска област. Криминалисти иззеха 70 грама марихуана и 10 грама амфетамин от жилището на 66-годишна жена в Димитровград. Претърсването е станало в петък в апартамент на бул. „3 март“. Откритата дрога е предадена с протокол по стартирало бързо производство.

Същото производство е заведено и в Хасково ден по-късно. Криминалисти са проверили в 22 часа на улица „Алеко Константинов“ младеж на 26 години. Той признал, че държи в себе си свивка с 10 грама суха зелена листна маса – канабис.

20-годишен пък е хванат в областния град с грам кристали за пушене. В управлението в Харманли са доведени две 24-годишни момичета, от които са иззети общо 4 грама марихуана.