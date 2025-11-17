От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

7 °C

Полицаи арестуваха петима в региона за притежание на наркотици, сред тях и жена на 66 години

Полицаи арестуваха петима в региона за притежание на наркотици, сред тях и жена на 66 години в различни случаи в Хасковска област. Криминалисти иззеха 70 грама марихуана и 10 грама амфетамин от жилището на 66-годишна жена в Димитровград. Претърсването е станало в петък в апартамент на бул. „3 март“. Откритата дрога е предадена с протокол по стартирало бързо производство.

Същото производство е заведено и в Хасково ден по-късно. Криминалисти са проверили в 22 часа на улица „Алеко Константинов“ младеж на 26 години. Той признал, че държи в себе си свивка с 10 грама суха зелена листна маса – канабис.

20-годишен пък е хванат в областния град с грам кристали за пушене. В управлението в Харманли са доведени две 24-годишни момичета, от които са иззети общо 4 грама марихуана.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Оставиха в ареста задържаният с дрога за 300 хил. лева
Оставиха в ареста задържаният с дрога за 300 хил. лева
Ръст на делата и осъдените за наркотици
Ръст на делата и осъдените за наркотици
Двама младежи попаднаха в ареста за 24 часа, хванати са да карат коли с алкохол и наркотици
Двама младежи попаднаха в ареста за 24 часа, хванати са да карат коли с алкохол и наркотици
Двама мъже са задържани в Пампорово за притежание на наркотици
Двама мъже са задържани в Пампорово за притежание на наркотици
13-годишни посягат към дрога в Смолянско
13-годишни посягат към дрога в Смолянско
Двама мъже и две жени изкараха по 24 часа в арестите на различни полицейски управления в Смолянско заради наркотици
Двама мъже и две жени изкараха по 24 часа в арестите на различни полицейски управления в Смолянско заради наркотици
Десет души са арестувани през почивните дни за съхранение и разпространение на наркотици
Десет души са арестувани през почивните дни за съхранение и разпространение на наркотици

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Мартин Бъчваров и Хелена Стойкова са новите принц и принцеса на Езиковата гимназия
Мартин Бъчваров и Хелена Стойкова са новите принц и принцеса на Езиковата гимназия
преди 1 минута
Нови 26 жилищни блока в Хасково ще бъдат санирани
Нови 26 жилищни блока в Хасково ще бъдат санирани
преди 15 минути
7 нарушители на пътя са заловени за три дни в Хасковско
7 нарушители на пътя са заловени за три дни в Хасковско
преди 1 час
Иззеха 810 парфюмни води ментета
Иззеха 810 парфюмни води ментета
преди 1 час
Двама водачи пострадаха при катастрофи, единият е с опасност за живота
Двама водачи пострадаха при катастрофи, единият е с опасност за живота
преди 1 час
Мъглива сутрин и облачен ден ни очаква днес
Мъглива сутрин и облачен ден ни очаква днес
преди 3 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Спортна зона – Спортна зона

Случаен виц

7 нарушители на пътя са заловени за три дни в Хасковско
Мартин Бъчваров и Хелена Стойкова са новите принц и принцеса на Езиковата гимназия

Сдържаността и умереността в разговорите стоят над красноречието. Франсис Бейкън

Последни обяви

Случайна рецепта

Зеленчуково пюре с майонеза
Зеленчуково пюре с майонеза

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини