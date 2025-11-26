13 769 ще получат помощи за отопление в региона, отказите са 2 675

Заповедите за отпускане на помощи за отопление през зимния сезон в Хасковска област са 13 769, а отказите са 2 675. Това съобщи на пресконференция в БТА Васка Атанасова, която е главен специалист в Регионална дирекция „Социално подпомагане“.
16 446 заявления са подадени до края на октомври, когато изтече крайният срок за кандидатстване за помощи за отопление в Хасковска област, Подадените заявления през миналата година са със 113 по-малко, отпуснатите помощи са с 625 по-малко, а отказите са с 512 повече.
5 593 са заповедите за отпускане на еднократни помощи на семейства, чиито деца са записани в първи клас или учат от втори до четвърти клас. Откази има в 34 от случаите. 1441 семейства с осмокласници също са получили помощи, а отказите са 5.
Подадени, отпуснати и отказани молби за отопление по общини:
Хасково 16 446 13 769 2675
Димитровград 2 137 1 813 323
Ивайловград 892 770 121
Любимец 739 690 49
Маджарово 260 188 72
Минерални бани 774 609 165
Свиленград 910 755 155
Симеоновград 626 584 42
Стамболово 811 785 96
Тополовград 1100 964 136
Харманли 2009 4874 1244
Общо 16446 13769 2675