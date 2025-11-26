От х:

13 769 ще получат помощи за отопление в региона, отказите са 2 675

    Заповедите за отпускане на помощи за отопление през зимния сезон в Хасковска област са 13 769, а отказите са 2 675. Това съобщи на пресконференция в БТА Васка Атанасова, която е главен специалист в Регионална дирекция „Социално подпомагане“. 

    16 446 заявления са подадени до края на октомври, когато изтече крайният срок за кандидатстване за помощи за отопление в Хасковска област,  Подадените заявления през миналата година са със 113 по-малко, отпуснатите помощи са с 625 по-малко, а отказите са с 512 повече.

    5 593 са заповедите за отпускане на еднократни помощи на семейства, чиито деца са записани в първи клас или учат от втори до четвърти клас. Откази има в 34 от случаите. 1441 семейства с осмокласници също са получили помощи, а отказите са 5.

    Подадени, отпуснати и отказани молби за отопление по общини:

    Хасково                     16 446   13 769  2675     
    Димитровград             2 137    1 813   323
    Ивайловград                  892      770   121
    Любимец                        739      690    49  
    Маджарово                    260      188    72
    Минерални бани           774      609   165 
    Свиленград                   910      755   155
    Симеоновград               626      584    42
    Стамболово                   811      785    96
    Тополовград                 1100      964   136
    Харманли                     2009     4874  1244

    Общо                          16446   13769  2675   
     

    Източник: Haskovo.NET

