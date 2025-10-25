От х:

Над 6 000 000 къса контрабандни цигари задържаха митнически и гранични служители на ГКПП „Капитан Андреево“

    Митнически и гранични служители на ГКПП „Капитан Андреево“ откриха 6 158 000 къса (307 900 кутии) контрабандни цигари в товарен автомобил.
    На 23.10.2025 г. около 02:30 часа на пункта пристига товарната композиция от влекач и полуремарке с чужда регистрация. Водачът - беларуски гражданин, представя документи, че превозва МДФ плоскости от Турция през България за Чехия. При извършената съвместна проверка от митнически служители на Агенция „Митници“ и гранични полицаи от ГД „Гранична полиция“ в товарното помещение се установява, че в превозваните 559 дървени плоскости са укрити 6 158 000 къса (307 900 кутии) цигари без български акцизен бандерол.  
    Контрабандните тютюневи изделия на стойност 2 309 250 лева (1 180 700.78 eвро) са задържани. 
    По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор на ТД Митница Бургас под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

