Конкурси и дегустация на Празника на тиквата в село Долно Белево

За девета година в димитровградското село Долно Белево се провежда Регионалният празник на тиквата. Десетки жители на селото и гости от други населени места посетиха събитието.

Празникът бе открит от кмета Милена Колева и председателя на НЧ “Светлина 1929” Живко Стефанов.

“Празникът на тиквата служи за съхранение на автентични рецепти, както и те да се интерпретират за бъдещите поколения. Радвам се, че всички сте тук и се надявам и занапред празникът да се чества”, заяви Стефанов.

В програмата бе включен кулинарен конкурс. Участие записаха читалища от населени места в общините Хасково, Димитровград и Чирпан.

Жури оценяваше вкусотиите, приготвени с тиква. Категориите бяха тестени, основни ястия, десерти и нестандартни.

След това имаше и дегустация, като всеки присъстващ можеше да опита от сготвеното.

Програмата включваше още конкурс за най-голяма тиква, музика, кът за деца, в който те можеха да рисуват. Посетителите можеха сда опитат и крем супа от тиква, както и ароматен билков чай.

За отличените в конкурсите имаше медали и грамоти.