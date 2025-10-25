Конкурси и дегустация на Празника на тиквата в село Долно Белево

За девета година в димитровградското село Долно Белево се провежда Регионалният празник на тиквата. Десетки жители на селото и гости от други населени места посетиха събитието.
Празникът бе открит от кмета Милена Колева и председателя на НЧ “Светлина 1929” Живко Стефанов.
“Празникът на тиквата служи за съхранение на автентични рецепти, както и те да се интерпретират за бъдещите поколения. Радвам се, че всички сте тук и се надявам и занапред празникът да се чества”, заяви Стефанов.
В програмата бе включен кулинарен конкурс. Участие записаха читалища от населени места в общините Хасково, Димитровград и Чирпан.
Жури оценяваше вкусотиите, приготвени с тиква. Категориите бяха тестени, основни ястия, десерти и нестандартни.
След това имаше и дегустация, като всеки присъстващ можеше да опита от сготвеното.
Програмата включваше още конкурс за най-голяма тиква, музика, кът за деца, в който те можеха да рисуват. Посетителите можеха сда опитат и крем супа от тиква, както и ароматен билков чай.
За отличените в конкурсите имаше медали и грамоти.