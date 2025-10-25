От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

19 °C

Конкурси и дегустация на Празника на тиквата в село Долно Белево

Изображение 1 от 28
Покажи в галерия

    За девета година в димитровградското село Долно Белево се провежда Регионалният празник на тиквата. Десетки жители на селото и гости от други населени места посетиха събитието. 

    Празникът бе открит от кмета Милена Колева и председателя на НЧ “Светлина 1929” Живко Стефанов.

    “Празникът на тиквата служи за съхранение на автентични рецепти, както и те да се интерпретират за бъдещите поколения. Радвам се, че всички сте тук и се надявам и занапред празникът да се чества”, заяви Стефанов. 

    В програмата бе включен кулинарен конкурс. Участие записаха читалища от населени места в общините Хасково, Димитровград и Чирпан.

    Жури оценяваше вкусотиите, приготвени с тиква. Категориите бяха тестени, основни ястия, десерти и нестандартни. 

    След това имаше и дегустация, като всеки присъстващ можеше да опита от сготвеното. 

    Програмата включваше още конкурс за най-голяма тиква, музика, кът за деца, в който те можеха да рисуват. Посетителите можеха сда опитат и крем супа от тиква, както и ароматен билков чай. 

    За отличените в конкурсите имаше медали и грамоти.  

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Над 6 000 000 къса контрабандни цигари задържаха митнически и гранични служители на ГКПП „Капитан Андреево“
    Над 6 000 000 къса контрабандни цигари задържаха митнически и гранични служители на ГКПП „Капитан Андреево“
    преди 1 час
    Откриха Международния турнир по борба Купа “Хасково”
    Откриха Международния турнир по борба Купа “Хасково”
    преди 2 часа
    Връщаме часовниците един час назад
    Връщаме часовниците един час назад
    преди 4 часа
    Ремонтират две детски градини в Хасково за 2 милиона и 600 хиляди лева
    Ремонтират две детски градини в Хасково за 2 милиона и 600 хиляди лева
    преди 5 часа
    Баскетболистите на "Хасково" посрещат "Видабаскет"
    Баскетболистите на "Хасково" посрещат "Видабаскет"
    преди 5 часа
    Три четвърти от имотите на българи в чужбина са в Гърция
    Три четвърти от имотите на българи в чужбина са в Гърция
    преди 6 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Концерти – Slimane - Live Symphonique @ La Basilique de St Denis - JO Paris 2024

    Случаен виц

    Над 6 000 000 къса контрабандни цигари задържаха митнически и гранични служители на ГКПП „Капитан Андреево“

    Логиката е изкуството да достигаш до непредсказуем извод - Самюел Джонсън

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Спагети със соева кайма
    Спагети със соева кайма

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини