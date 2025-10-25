От х:

Булгурът се превърна в главен герой на празник в с. Воден

    За четвърти път в димитровградското село Воден бе организиран празникът Ден на булгура. Събитието бе съчетано с  деветнадесетия Регионален празник “Свети Иван Рилски Чудотворец”. 

    Десетки жители на Воден и на съседни населени места се събраха на площада пред местното читалище “Пробуда - 1908”.

    Сред гостите бе зам.-кметът на Димитровград Яшо Минков, който поздрави всички присъстващи. Водосвет на празника отслужи отец Кирил. 
    Програмата в село Воден включваше кулинарна изложба и конкурс за вкусотии, приготвени с пълнозърнестата храна. 

    Същевременно самодейци от читалища от община Димитровград огласиха района с прекрасни народни песни. Имаше гости и от старозагорското село Тракия. 

    Журито дегустира храната, след което и гостите можеха да опитат от вкусотиите. Приготвени бяха тестени изделия, супи, салати и основни ястия с булгур. 

    А докато на площада звучаха народните песни, някои от гостите се хванаха за ръце и изиграха хоро. 

    Източник: Haskovo.NET

