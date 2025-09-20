35-килограмова тиква е първенец в „Празникът на тиквата“ в Горски извор

За поредна година в димитровградското село Горски извор се проведе „Празникът на тиквата“.

Събитието бе пред местното читалище „Пробуда – 1896“. Организатори са кметството и ръководството на културното средище.

Площадът пред читалището се напълни с хора. Освен жители на Горски извор, имаше и гости от съседни населени места. Празникът уважиха председателят на Общинския съвет в Димитровград Гергана Кръстева и съветници.

„Благодаря на всички участници, които ни уважиха, отделиха от средствата и времето си и пристигнаха в селото, носейки ястия и представяйки фолклора. Благодаря на Гергана Кръстева, че е тук всяка година и за това, което прави за нас.

Уважаеми тиквопроизводители, продължавайте да се трудите в същия дух и да изкарвате добра реколта. Годините са тежки, ние се стремим да осигуряваме вода за вашите стопанства. С този празник искаме да приканим хората да дойдат и да си купят тикви, за да могат производителите да продадат своята реколта. Искам да благодаря и на хората, които десет дни се трудиха да организираме празника“, заяви кметът Ангел Георгиев, който е и новият председател на читалището.

„Вече шеста година Горски извор се поставя на картата на общината, като населено място, което уважава традицииите и създава нови такива“, заяви Гергана Кръстева.

Десетки изкусни кулинари се включиха в традиционния конкурс за най-вкусни ястия и десерти с тиква. Представени бяха много населени места.

Традиционно се проведе и конкурс за най-голяма тиква.

Екземплярът тежеше 35 килограма и 750 грама, а гордият земеделец бе Хубен Георгиев от Горски извор.

Над 150 самодейци се включиха във фолклорната програма. Представени бяха читалища от цяла димитровградска община. Имаше състави от Хасково и Стара Загора.

Събитието имаше и благотворителна насока. Събираха се средства за Бени от Меричлери, който е с детска церебрална парализа.

В рамките на празника имаше подредена изложба на изрисувани тикви, също на рисунки и на деца от местната детска градина, както и на по-големи младежи.

От кметството се похвалиха, че междувременно продължава извършването на ремонт на читалището.