35-килограмова тиква е първенец в „Празникът на тиквата“ в Горски извор

    За поредна година в димитровградското село Горски извор се проведе „Празникът на тиквата“.

    Събитието бе пред местното читалище „Пробуда – 1896“. Организатори са кметството и ръководството на културното средище. 

    Площадът пред читалището се напълни с хора. Освен жители на Горски извор, имаше и гости от съседни населени места. Празникът уважиха председателят на Общинския съвет в Димитровград Гергана Кръстева и съветници. 

    „Благодаря на всички участници, които ни уважиха, отделиха от средствата и времето си и пристигнаха в селото, носейки ястия и представяйки фолклора. Благодаря на Гергана Кръстева, че е тук всяка година и за това, което прави за нас.

    Уважаеми тиквопроизводители, продължавайте да се трудите в същия дух и да изкарвате добра реколта. Годините са тежки, ние се стремим да осигуряваме вода за вашите стопанства. С този празник искаме да приканим хората да дойдат и да си купят тикви, за да могат производителите да продадат своята реколта. Искам да благодаря и на хората, които десет дни се трудиха да организираме празника“, заяви кметът Ангел Георгиев, който е и новият председател на читалището. 

    „Вече шеста година Горски извор се поставя на картата на общината, като населено място, което уважава традицииите и създава нови такива“, заяви Гергана Кръстева. 

    Десетки изкусни кулинари се включиха в традиционния конкурс за най-вкусни ястия и десерти с тиква. Представени бяха много населени места. 

    Традиционно се проведе и конкурс за най-голяма тиква. 

    Екземплярът тежеше 35 килограма и 750 грама, а гордият земеделец бе Хубен Георгиев от Горски извор. 

    Над 150 самодейци се включиха във фолклорната програма. Представени бяха читалища от цяла димитровградска община. Имаше състави от Хасково и Стара Загора.

    Събитието имаше и благотворителна насока. Събираха се средства за Бени от Меричлери, който е с детска церебрална парализа.

    В рамките на празника имаше подредена изложба на изрисувани тикви, също на рисунки и на деца от местната детска градина, както и на по-големи младежи.

    От кметството се похвалиха, че междувременно продължава извършването на ремонт на читалището.

    Източник: Haskovo.NET

    img
    Музика – Daniel Verstappen & Nina Nikolina - RAYNA

