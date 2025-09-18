От х:

Богата реколта от тикви в Горски извор – пораснаха над 1.2 метра

    Богата е реколтата от тикви в димитровградското село Горски извор, област Хасково. Това заяви за Haskovo.net дългогодишният производител Петър Танев, който отглежда 20 дка тикви. Зеленчуците са от четири сорта – цигулка, бяла кестенка, френски фикел (ягода) и селска. Той ги предлага по 1 лев за килограм, продава само на дребно. На съседна маса имаше табела с цена от 80 стотинки за килограм.

    „Реколтата тази година е много добра, докато миналата година беше много слаба. Има тикви в изобилие и са сладки. Има и търсене. Най-често тиквите ги купуват за тиквеници и баници“, каза Танев, който заедно със семейството си от 15 години се занимава с производство на тикви.

    Сред добитите тикви имаше и гиганти. Една от тях от сорта „Цигулка“ беше достигнала дължина около 1.20 метра и тегло около 30 кг.

    „Очакваме и още по-големи тикви. Не сме обрали още нивите. Вие рано дойдохте“, със задоволство коментира Танев.

    Той заяви, че тази година тиквите са поскъпнали с 20 стотинки в сравнение с миналия сезон, защото драстично са скочили разходите за производството им. „Миналата година плащахме по 50 лева на ден на работници, а тази година надникът е по 75 лева. Ходя да ги взимам чак от Димитровград, осигурявам им храна и напитки. Така сумата стига по 90 лева на човек“, обясни още Петър Танев.

