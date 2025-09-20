От х:

Иван Бакърджиев с почетна стълбичка на „Писта София“ и автограф от Никола Цолов

    „Писта София“ даде начало на тазгодишния Републикански шампион по автомобилизъм на Затворен маршрут. В битката в отделните класове и серии стартираха десетки пилоти.

    Сред участниците бе и хасковлията Иван Бакърджиев. Състезателят на СК „ЕТЪР РЕЙСИНГ“ (Велико Търново) се включи в надпреварата в своя клас RC 4 на серия „Спорт“. Бакърджиев записа добро представяне и в крайна сметка финишира трети. Съотборникът му Илия Вачев пък е първи.

    „Добро начало. И двамата съотборници се качихме на стълбичката. Илия Вачев успя да стане първи, а аз с малки технически проблеми в скоростната кутия останах трети в състезанието.

    В София организацията винаги е тежка и отговорна. Състезанието бе добре организирано. По-голяма част от пилотите в серия „Спорт“ до 1600 кубика бяха на старта, но имаше и липсващи пилоти. Надявам се във втори кръг решетката да е по-пълна“. Това заяви за Haskovo.net Иван Бакърджиев.

    Освен купата за почетното трето място, Бакърджиев получи още един ценен подарък в рамките на състезанието. Хасковлията и съотборникът му се срещнаха с пилота ни във Формула 3, който има лиценз за Формула 2 за следващата година – Никола Цолов. 18-годишният талант даде автографи на двамата състезатели.

    „Акцентът в София беше Никола Цолов. Той откри състезанието, малко преди да замине за Баку. Вече знаете, че той има лиценз за Формула 2 за 2026 година. Сега беше на Писта София, дори покара safety car. Голям жест от негова страна беше да дойде в нашия бокс и да остави по един автограф върху двете състезателни коли, за което много му благодаря“, каза още Бакърджиев.

    Втори кръг от първенството е през месец октомври в Стара Загора. Последното състезание за календарната година ще бъде през ноември на Писта „Дракон“ в Калояново.

    Източник: Haskovo.NET

