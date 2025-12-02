Иван Бакърджиев завърши автомобилния шампионат с победа

Оспорвана битка беляза финала на Републиканския автомобилен шампионат на Затворен маршрут. Последният кръг се проведе на писта „Таг Дракон“. Участие с екипа на „Етър Рейсинг“ записа хасковлията Иван Бакърджиев. Негов съотборник в състава от Велико Търново е Илия Вачев – друг местен автомобилен състезател.

За Бакърджиев последния кръг от първенството бе много успешен, докато автомобилът на Вачев получи повреда по време на квалификациите и той не успя да участва в същинската надпревара. Иван Бакърджиев се бореше до последно за челните позиции. В крайна сметка той се класира на първо място в своя клас RC4 на серия Спорт. В самата серия хасковлията бе втори.

В генералното класиране за сезона Бакърджиев се нареди на трето място в RC4. Все още се очаква да излязат резултатите от всички кръгове и да се оповести финалното подреждане за серия Спорт.