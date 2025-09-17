Задържан за близо 30 кг марихуана иска да излезе от ареста заради заболявания, назначиха експертиза

49-годишният Димитър Ферданов Митев, който беше задържан за опит за контрабанда на близо 30 кг марихуана, поиска да излезе от ареста. Причина за това е влошено здравословно състояние.

Мъжът е от село Синьо бърдо, община Роман, област Враца. Той е бил арестуван на ГКПП „Капитан Андреево“ на 4 юли 2025 г. Пътувал е с лек автомобил „Мазда ЦХ7“. При митническата проверка, в калниците и в бронята на автомобила са открити 29,540 кг марихуана на стойност 472 640 лв.

Още на предходното заседание, на 8 юли 2025 г., Димитър Митев заяви, че здравословно не е добре – преди време претърпял два инсулта, един инфаркт и имал клапан на сърцето.

Днес се проведе заседание в Окръжен съд – Хасково с искане за промяна на мярката му за неотклонение. След даване ход на делото и изслушване становищата на страните, съдът уважи направеното от защитата на обвиняемия искане за назначаване на съдебномедицинска експертиза и отложи делото за съдебно заседание на 23.09.2025 г. от 14:00 часа.