От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

21 °C

Задържан за близо 30 кг марихуана иска да излезе от ареста заради заболявания, назначиха експертиза

49-годишният Димитър Ферданов Митев, който беше задържан за опит за контрабанда на близо 30 кг марихуана, поиска да излезе от ареста. Причина за това е влошено здравословно състояние.

Мъжът е от село Синьо бърдо, община Роман, област Враца. Той е бил арестуван на ГКПП „Капитан Андреево“ на 4 юли 2025 г. Пътувал е с лек автомобил „Мазда ЦХ7“. При митническата проверка, в калниците и в бронята на автомобила са открити 29,540 кг марихуана на стойност 472 640 лв.

Още на предходното заседание, на 8 юли 2025 г., Димитър Митев заяви, че здравословно не е добре – преди време претърпял два инсулта, един инфаркт и имал клапан на сърцето.

Днес се проведе заседание в Окръжен съд – Хасково с искане за промяна на мярката му за неотклонение. След даване ход на делото и изслушване становищата на страните, съдът уважи направеното от защитата на обвиняемия искане за назначаване на съдебномедицинска експертиза и отложи делото за съдебно заседание на 23.09.2025 г. от 14:00 часа.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Божидар Саръбоюков е пети в света
Божидар Саръбоюков е пети в света
преди 1 час
На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации
На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации
преди 1 час
Кабинет по хуманитарни науки и нови стаи за СТЕМ обучение откриха в ПМГ-Хасково
Кабинет по хуманитарни науки и нови стаи за СТЕМ обучение откриха в ПМГ-Хасково
преди 1 час
Задържаха двама за трафик на хора и фалшиви пари
Задържаха двама за трафик на хора и фалшиви пари
преди 2 часа
Марио Узунов остава в БК „Хасково“
Марио Узунов остава в БК „Хасково“
преди 2 часа
13 случая на туберкулоза в Хасковско за 2025 г., няма починали
13 случая на туберкулоза в Хасковско за 2025 г., няма починали
преди 3 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Документални филми – Гьобекли тепе: Раждането на цивилизацията

Случаен виц

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

Ако съм свободен, то е защото винаги работя. - Джими Хендрикс

Последни обяви

Случайна рецепта

Ориз с мед и стафиди
Ориз с мед и стафиди

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини