Няма концесионер за язовира край Динево, прекратяват процедурата

Предложение за прекратяване на концесията за язовира край хасковското село Динево е постъпило в докладна записка в Общински съвет Хасково. То е отправено, тъй като няма жалещ да наеме обекта с площ 5022 кв.м. в местността „Зад гробето“.

За отдаването на водоема са били обявени две процедури за строителство, експлоатация и поддържане – през април и юли, но няма желаещи да го стопанисват. В тази връзка кметът на Община Хасково Станислав Дечев е предложил прекратяване на процедурата. Предложението ще бъде гласувано на предстоящото заседание на местния парламент на 26 септември.