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Изграждат временна връзка за осигуряване на водоснабдяване в части от Хасково

Продължава работата по превключване на нов водопровод към водопроводната система на Хасково, съобщиха от ВиК. Съвместно работят специалисти на водното дружество и служители на фирма извършваща подмяна на водопровода. Днес на бул. „Освобождение“ /Кърджалийска/ се изгражда временна връзка за осигуряване на водоподаване в засегнатите части от града.  

Екипи на ВиК отстраняват авария по водопроводна система Минерални бани. В резултат на това селата в района са на резервни количества или с нарушено водоподаване.

Работи се и по водопроводната мрежа на Харманли, нарушено е водоподаването в части от града. Аварии се отстраняват по водопровода към село Криво поле и по вътрешната мрежа на селата Злато поле и Елена, където водоподаването е частично ограничено.

Източник: Haskovo.NET

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Коментари в сайта (1)

  • 1
    Ба
    бай Танас общественик
    1 0
    11:01, 1 юли 2026
    И защо в най голямата жега на годината трябва да се правят тези упражнения? Къде ви са водоноските? Някои квартали на града вече втори ден са без вода и поне да ги бяхте предупредили за да се запасят с вода !!
    Града вече замириса на екарисаж .
    Отговор
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