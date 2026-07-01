Изграждат временна връзка за осигуряване на водоснабдяване в части от Хасково

Продължава работата по превключване на нов водопровод към водопроводната система на Хасково, съобщиха от ВиК. Съвместно работят специалисти на водното дружество и служители на фирма извършваща подмяна на водопровода. Днес на бул. „Освобождение“ /Кърджалийска/ се изгражда временна връзка за осигуряване на водоподаване в засегнатите части от града.

Екипи на ВиК отстраняват авария по водопроводна система Минерални бани. В резултат на това селата в района са на резервни количества или с нарушено водоподаване.

Работи се и по водопроводната мрежа на Харманли, нарушено е водоподаването в части от града. Аварии се отстраняват по водопровода към село Криво поле и по вътрешната мрежа на селата Злато поле и Елена, където водоподаването е частично ограничено.