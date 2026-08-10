Нови ВиК аварии оставиха населени места в Хасковско с нарушено водоподаване

Поредни проблеми по водопроводната мрежа затрудняват водоснабдяването в Свиленград и редица села от област Хасково.

Екипи на ВиК отстраняват авария по вътрешната водопроводна мрежа в Свиленград. До приключване на ремонтните дейности с нарушено водоподаване ще бъдат абонатите в района на кръстовището между улиците „Лайка“ и „Хризантема“.

Строително-ремонтни работи се извършват и по водопроводите към или в селата Бисер, Долно Войводино, Колец, Навъсен, Елена, Славяново, Левка, Крум, Голямо Асеново и Странско, където временно е частично прекъснато водоподаването.

Проблем има и по напорния водопровод от ПС „Орешец“. Поради авария временно с нарушено водоподаване са селата Орешец и Върбово.

От ВиК очакват водоснабдяването във всички засегнати населени места да бъде възстановено до края на деня.