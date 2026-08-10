От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

30 °C

Нови ВиК аварии оставиха населени места в Хасковско с нарушено водоподаване

Поредни проблеми по водопроводната мрежа затрудняват водоснабдяването в Свиленград и редица села от област Хасково.

Екипи на ВиК отстраняват авария по вътрешната водопроводна мрежа в Свиленград. До приключване на ремонтните дейности с нарушено водоподаване ще бъдат абонатите в района на кръстовището между улиците „Лайка“ и „Хризантема“.

Строително-ремонтни работи се извършват и по водопроводите към или в селата Бисер, Долно Войводино, Колец, Навъсен, Елена, Славяново, Левка, Крум, Голямо Асеново и Странско, където временно е частично прекъснато водоподаването.

Проблем има и по напорния водопровод от ПС „Орешец“. Поради авария временно с нарушено водоподаване са селата Орешец и Върбово.

От ВиК очакват водоснабдяването във всички засегнати населени места да бъде възстановено до края на деня.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

ВиК авария доведе до безводие и транспортен хаос в Хасково
ВиК авария доведе до безводие и транспортен хаос в Хасково
ВиК – авария остави без вода голяма част от хасковския квартал „Куба“
ВиК – авария остави без вода голяма част от хасковския квартал „Куба“

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Взеха книжката на моторист заради скрит номер, установиха още 350 нарушения на пътя в Хасковско
Взеха книжката на моторист заради скрит номер, установиха още 350 нарушения на пътя в Хасковско
преди 12 минути
Вандали счупиха икони и задигнаха даренията от параклис в Свирачи
Вандали счупиха икони и задигнаха даренията от параклис в Свирачи
преди 29 минути
Задържаха двама за побой над 18-годишни и кражба на телефон
Задържаха двама за побой над 18-годишни и кражба на телефон
преди 36 минути
Задържаха мъж с амфетамин и чай за пушене
Задържаха мъж с амфетамин и чай за пушене
преди 1 час
Мъж опита да подкупи полицаи в КАТ-Хасково заради липсващи седалки на кола
Мъж опита да подкупи полицаи в КАТ-Хасково заради липсващи седалки на кола
преди 1 час
Слънчево и горещо време очаква Хасковска област, температурите стигат 35°
Слънчево и горещо време очаква Хасковска област, температурите стигат 35°
преди 3 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Grafa x Dara Ekimova - Нито миг

Случаен виц

Задържаха мъж с амфетамин и чай за пушене
Задържаха двама за побой над 18-годишни и кражба на телефон

Малко внимание, малко мисъл за другите — и всичко би изглеждало иначе! - Мечо Пух

Последни обяви

Случайна рецепта

Бисквити със сусам
Бисквити със сусам

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.